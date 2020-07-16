Болгарія зняла карантинні обмеження для українців [ Редактировать ]
Болгарія зняла карантинні обмеження для українців - рішення ухвалили в тамтешньому мінохорони здоров'я. Відсьогодні українські туристи зможуть в'їжджати до країни без тесту на коронавірус та двотижневого карантину.
Громадяни решти країн, які не потрапили разом з Україною, до "зеленого" списку мають надати довідку про ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду, або пройти двотижневий карантин.
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