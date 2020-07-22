Сьогодні на Байковому кладовищі столиці в останню путь провели військового медика Миколу Ільїна. Він загинув 13 липня. Евакуаційну групу, бойовики обстріляли, пропри гарантії безпеки. Сьогодні тіло воїна кремували - за заповітом, прах мають розвіяти над Білоруссю, де він народився, над Естонію, де він жив. І над Україною - за яку віддав життя.

Не кожен громадянин України зможе здійснювати такі речі, і захищати так Батьківщину нашу, як захищав Микола.

Байкове кладовище, Київ. Сьогодні тут ховають Миколу Ільїна. Білоруський опозиціонер. Через свої політичні переконання залишив країну, та отримав Естонське громадянство. З 2018 служив в українській морській піхоті, як бойовий медик на Донбасі. В останню путь військового проводжають із військовими почестями.

Тут його мати, невістка, побратими, командувач ВМС, та посол Естонії. В руках люди тримають українські, естонські та білоруські прапори.

Каімо Кууск, посол Естонії в Україні:

Он любил Украину так много, что решил идти на фронт. И отдать свою жизнь...когда он хотел помогать другу. И сделать мир лучше.

36-річний Микола Ільїн загинув під Зайцевим, коли в складі евакуаційної команди, під гарантії бойовиків намагався із сірої зони забрати тіло іншого загиблого, лейтенанта Дмитра Красногрудня. Група потрапила в підступну засідку і обстріл з трьох боків - медик загинув. Лише через декілька днів вдалося забрати тіло вже самого Миколи Ільїна. Білорус, який з 2006 жив в Естонії, воював та загинув за Україну. Відсьогодні його частка залишиться в кожній із цих, близьких йому країн.

Андрій, друг Миколи Ільїна: