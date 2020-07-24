Авиакатастрофа МАУ: специалисты расшифровали данные с "черных ящиков" [ Редактировать ]
Во Франции закончили расшифровку данных с двух "черных ящиков" сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины". Специалисты провели технический анализ самописцев за 4 дня.
Об этом сообщили специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции в Twitter.
Иранские следователи 20 июля прибыли во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации вместе с бортовыми самописцами самолета.
Ранее Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".
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