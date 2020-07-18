Иран направил во Францию для расшифровки бортовые самописцы со сбитого в январе неподалеку от Тегерана украинского "Боинга" авиакомпании "МАУ". Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд, сообщает агентство ILNA.

"Черные ящики были доставлены в Париж", - сказал дипломат. Он добавил, что расшифровка самописцев начнется уже в понедельник, 20 июля. Официальный Киев ранее сообщал, что направит для участия в расшифровке "черных ящиков" двух специалистов.

Напомним, 8 января пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение сразу после вылета из Тегерана в Киев. На борту Boeing 737 находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после трагедии Тегеран официально признал, что лайнер был сбит из-за "человеческой ошибки". Украина не согласна с такой упрощенной версией событий от иранской стороны.

Ранее сообщалось, что в ЕС предупредили об опасности полетов над Ираном из-за угрозы ракетной атаки.