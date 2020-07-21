Во вторник, 21 июля, во Франции приступили к расшифровке "черных ящиков" со сбитого в Иране самолета МАУ. Об этом сообщили в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции.

Расшифровка продлится как минимум до конца недели.

Также отмечается, что к работе с данными привлечены аккредитованные представители и их технические консультанты.

Ранее Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".