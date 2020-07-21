Катастрофа МАУ: специалисты начали расшифровку "черных ящиков" [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, во Франции приступили к расшифровке "черных ящиков" со сбитого в Иране самолета МАУ. Об этом сообщили в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции.
Расшифровка продлится как минимум до конца недели.
Также отмечается, что к работе с данными привлечены аккредитованные представители и их технические консультанты.
Ранее Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".
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