У світі збільшився рівень захворюваності на коронавірус [ Редактировать ]
Збільшився рівень захворюваності на коронавірус і у світі. За день - понад 280 тисяч інфікованих. У антилідерах, як і раніше, Сполучені Штати, Бразилія та Індія. Активно ковід почав ширитися також у Південній Америці. Загалом у світі від початку епідемії зареєстрували майже 16 мільйонів хворих. Близько 10-ти мільйонів - уже одужали.
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