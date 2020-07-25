Збільшився рівень захворюваності на коронавірус і у світі. За день - понад 280 тисяч інфікованих. У антилідерах, як і раніше, Сполучені Штати, Бразилія та Індія. Активно ковід почав ширитися також у Південній Америці. Загалом у світі від початку епідемії зареєстрували майже 16 мільйонів хворих. Близько 10-ти мільйонів - уже одужали.