С 1 августа украинцев ждут "сюрпризы". Так, платить за коммуналку жители страны будут по-новому. Это связано с тем, что с 1 августа в Украине откроется рынок газа. С этого момент потребители смогут самостоятельно определяться с поставщиком топлива. Отметим, что до этого ценорегулированием занимается Кабинет министров Украины.

Таким образом, начиная с августа, цены на газ будут регулироваться условиями рынка, и зависеть от поставщиков. А это, в свою очередь, означает, что в холодный период года политики больше не смогут контролировать и сдерживать цены на голубое топливо. Как следствие - зимой тарифы на газ будут выше обычного.

Отметим, что сменить поставщика можно с 2015 года, однако из-за того, что процедура эта непростая, и отнимала не один месяц, мало кто занимался этим вопросом. Позже правила упростили, а с первого числа сменить поставщика можно, отправив уведомление.

Однако самой большой проблемой таких изменений для жителей страны станет невозможность контролировать цену на газ. Тем не менее, если поставщик воспользуется монопольным положением на рынке и значительно завысит цены, жители страны смогут обратиться с жалобами в Антимонопольный комитет.

Ранее мы писали о том, в каком случае власти смогут снизить тарифы на горячую воду и теплоснабжение для населения.