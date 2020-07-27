Профсоюзные организации отечественных химических предприятий заявляют о подготовке массовых акций протеста в городах расположения химических предприятий и в Киеве в случае, если не будут пересмотрены решения по импорту минеральных удобрений в Украину с учетом позиций и потребностей трудовых коллективов и профсоюзов.

Об этом говорится в открытом обращении Союза химиков Украины и Профсоюза работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Украины, передают "Українськi Новини".

"Мы требуем, чтобы на фоне экономического кризиса, резкого повышения закупочных цен на аграрную продукцию, стремительного падения промпроизводства в стране, были обеспечены нормальные условия для стабильной работы отечественных химпредприятий в перспективе не менее 2-3 лет, для сохранения рабочих мест и достойного уровня зарплаты", - говорится в обращении.



В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства 22 июля состоялась встреча с участием представителей Союза химиков Украины, Профсоюза работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Украины - с одной стороны, и представителей аграрного сектора - с другой. Согласно обращению, Союз химиков Украины и отраслевой профсоюз представляли химическую отрасль: трудовые коллективы предприятий "ДнепрАзот", "Ривнеазот", Северодонецкое объединение "Азот", Одесский припортовый завод, Днепровский завод минеральных удобрений, "Сумыхимпром", "Азот" (Черкассы), "Гросдорф". Таким образом, в переговорах на базе Минэкономики приняли участие все предприятия Украины по производству минеральных удобрений, независимо от формы собственности.

"Встрече предшествовали многочисленные обращения Союза химиков, Центрального Совета отраслевого профсоюза, профсоюзных организаций химических предприятий, Федерации работодателей Украины и Федерации профсоюзов Украины к первым лицам государства – Президенту Владимиру Зеленскому и Премьер-министру Денису Шмыгалю по ситуации, сложившейся в химической промышленности Украины после недавних решений Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) по импорту минеральных удобрений. Обращения были обусловлены началом массовых увольнений работников химических предприятий. Причиной сокращений стали невзвешенные и откровенно дискриминационные решения МКМТ относительно национальных производителей удобрений", - говорится в обращении.

22 июня МКМТ решила отказать во введении ограничительных мер в отношении импорта минеральных удобрений, оставив без рассмотрения и внимания выводы специальных расследований Минэкономики относительно растущего импорта минеральных удобрений в Украину.

"Фактически комиссия приняла решение против национальных производителей азотных и сложных удобрений, чем спровоцировала снижение показателей внутреннего производства и дала старт процессу сокращения работников на украинских заводах. Центральный Совет профсоюзов и представители профсоюзных организаций всех без исключения ведущих предприятий-производителей минеральных удобрений, обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием безотлагательно вмешаться в ситуацию и принять меры, которые бы остановили уничтожение отечественной химической промышленности руками украинских чиновников", - говорится в обращении.

В обращении заявляется, что вышеупомянутые решения МКМТ усугубили проблему массированного импорта минеральных удобрений в Украину, вызвав многочисленные увольнения на украинских предприятиях.

При этом Союз химиков и профсоюзы призывают Зеленского и Шмыгаля всесторонне и объективно рассмотреть проблему "не только с точки зрения интересов импортеров, иностранных производителей, агротрейдеров, но и учесть интересы работников отечественных производств".

Также Союз химиков и профсоюзы требуют от Минэкономики и должностных лиц, входящих в состав МКМТ, вернуться к рассмотрению вопроса, основываясь на объективных выводах специальных расследований.

"Этот процесс должен быть прозрачным, объективным и взвешенным, а не кулуарным и тайным. Пересмотрите свои решения, которые нанесли ущерб отечественным производителям и тысячам рабочих, которые теряют свои рабочие места из-за вашей позиции. Признайте свою ошибку. Оставайтесь честными. Требуем от Минэкономики в конце концов обнародовать выводы своих спецрасследований, которые, по нашей информации, зафиксировали стремительный рост импорта минудобрений в предыдущие годы. Мы считаем, что этот рост в первую очередь вызван тем, что российские производители через различные формы кооперации с третьими странами продолжают экспансию на украинский рынок, несмотря на санкции и другие ограничительные меры", - говорится в обращении.

Союз химиков и профсоюзы требуют от Минэкономики введения специальных защитных мер, которые предотвратили бы внезапный и значительный рост импорта минудобрений аналогично защите продукции аграрного сектора.

Как сообщали "Українськi Новини", 24 июня МКМТ завершила специальное расследование по импорту в Украину азотных и фосфорных минеральных удобрений, независимо от страны происхождения и экспорта, решив не применять специальные меры.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", "Черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот".

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения. Данное решение вступило в силу с 1 июля 2019.