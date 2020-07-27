Том Хэнкс стал гражданином Греции (фото) [ Редактировать ]
Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон официально стали гражданами Греции. Гражданство этой страны получили также двое сыновей супругов, сообщает CNN.
О том, что 64-летний актер и его семья получат почетное гражданство стало известно в конце прошлого года. Таким образом власти Греции выразили свою благодарность Хэнксу за помощь пострадавшим от лесных пожаров в окрестностях Афин в 2018 году.
Премьер-министр Греции Кириаакос Мицотакис разместил в Instagram фото со своей женой Маревой Грабовски и звездной парой, позирующей с греческими паспортами в руках.
@ritawilson @tomhanks are now proud Greek citizens! 🇬🇷👍
Допис, поширений Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)
Том Хэнкс - православный христианин. Он перешел в православие в 1988 году перед венчанием с Ритой, которая стала его второй женой. Уилсон (урожденная Маргарита Ибрахимофф) имеет болгарские и греческие корни.
Супруги имеют особняк на острове Антипарос и часто там отдыхают в Греции.
Напомним, что 9 июля Тому Хэнксу исполнилось 64 года. Актер дважды удостоился самой престижной кинопремии "Оскар". Хэнкс получил золотую статуэтку за лучшую мужскую роль в фильмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994).
Ранее сообщалось, что Том Хэнкс признался, что сильно болен.
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