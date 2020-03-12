Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом [ Редактировать ]
Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии.
Об этом актер написал на своей странице в Twitter.
Пара приехала в Австралию для съемок фильма, посвященного певцу Элвису Пресли. Там их и настигло заболевание.
"Рита и я находимся в Австралии. Мы почувствовали усталость, как если бы у нас была простуда, а также боли в теле. У Риты то появлялся, то проходил озноб, а также небольшой жар. Как и положено сейчас в мире, мы прошли тест на коронавирус, и результат оказался положительным", - написал Хэнкс в твиттере, приложив к сообщению фотографию резиновой перчатки в мусорной корзине.
Он дал обещание следовать медицинским инструкциям и находиться в изоляции под наблюдением врачей столько, сколько потребуется.
March 12, 2020
Ранее мы писали о том, что защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом.
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