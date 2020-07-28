Во вторник, 28 июля в Украине отмечают День Крещения Руси. Это важный церковный праздник для верующих людей. В этот день в 988 году князь Владимир принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.

Первый раз праздник отмечали еще в далеком 1988 году. Тогда в стране проходили празднования, церковные мероприятия и крестные ходы.

Приметы в день Крещения Руси:

Если громкий гром - будет дождь.

Ветер южный - погода солнечная.

Кузнечики в поле громко стрекочут - к зною.

Если работать 28 июля - то это к беде и кошмарам ночью.

Если с утра прошел дождь, значит дальше будет солнце.

Липа пожелтела - к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы - осень наступит раньше обычного.

Ветер с востока - будет дождь.Если же вечером будет туман, то завтра пойдет дождь.

В День Владимира Красно Солнышко обязательно будет очень солнечно.

Ранее мы писали о том, какой будет погода 28 июля.