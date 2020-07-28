День Крещения Руси: приметы праздника [ Редактировать ]
День Крещения Руси / Фото: debat.me
Во вторник, 28 июля в Украине отмечают День Крещения Руси. Это важный церковный праздник для верующих людей. В этот день в 988 году князь Владимир принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.
Первый раз праздник отмечали еще в далеком 1988 году. Тогда в стране проходили празднования, церковные мероприятия и крестные ходы.
Приметы в день Крещения Руси:
- Если громкий гром - будет дождь.
- Ветер южный - погода солнечная.
- Кузнечики в поле громко стрекочут - к зною.
- Если работать 28 июля - то это к беде и кошмарам ночью.
- Если с утра прошел дождь, значит дальше будет солнце.
- Липа пожелтела - к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы - осень наступит раньше обычного.
- Ветер с востока - будет дождь.Если же вечером будет туман, то завтра пойдет дождь.
- В День Владимира Красно Солнышко обязательно будет очень солнечно.
Ранее мы писали о том, какой будет погода 28 июля.
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