Понад тисячу років тому відбулась подія, яка змінила хід історії і долю багатьох поколінь українців

Припинення війни та мир. Саме про це сьогодні у День Хрещення Русі говорили і молилися віряни. Зазвичай цей день у Києві відзначали багатотисячною ходою. А як святкували Цього року - розповість Юлія Жешко.

Понад тисячу років тому відбулась подія, яка змінила хід історії і долю багатьох поколінь українців. Ідеться про Хрещення Русі. Цьогоріч Україна святкує вже 1032 річницю - від дня його звершення.

Центр урочистостей традиційно тут на Печерських пагорбах. Уже о восьмій ранку - в Києво-Печерській Лаврі починається святкова служба. А перед тим - слово предстоятеля Української Православної Церкви.

Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:

Я хочу всіх привітати з Великим днем Хрещення Русі. У цей день рівноапостольний святий князь Володимир хрестив всю Русь. Тоді була Русь зі столицею у Києві. А і значну частину Росії, Білорусі деякі області Польщі. Це свято, яке об'єднало наш народ з Богом.

Свято, яке єднає. Саме так визначають цей день в Українській православній церкві.

І єднає воно не лише вірян. Це історична дата, коли Володимир об'єднав та зміцнив Київську Русь.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:

Правитель, людина, яка керує державою повинна турбуватись про народ. І він це зробив. І до сьогодні. Уже багато століть - ми бачимо плоди достойні цього подвига. Наша держава стала із того часу цивілізованою, розвиненою, науковою та економічною.

І вже сучасні політики відзначають: Хрещення Русі поклало початок українському суспільству.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня для нас - это особенно актуально. Потому что одна из главных заповедей христианства - не убей. И поскольку военный конфликт на востоке пока не завершен - для нас важно чтобы христиане объединились и война наконец, остановилась. И то, что сегодня объявлено перемирие - мы связываем с этим большие надежды. Мы должны сделать все, чтобы это произошло.

Мы такие как мы есть, с такими глазами святящимися - потому что когда-то Бог дал Владимиру просвятить нашу Русь.

Хрещення Русі завжди відзначали з розмахом. Людей, які торік брали участь у Хресній ході - важко було злічити.

Однак, сьогодні в урядовому кварталі столиці порожньо. Вулиці від Європейської площі не перекриті. А на узбіччі не патрулює поліція. Бо Хресний хід цьогоріч не відбувся. В українській православній церкві запевняють, що такі заходи безпеки повністю підтримують.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:

І сподіваємось, що наступного року Господь до нас буде милостивий і він пошле ту радість спілкування - щоб пройшов Хресний хід. Він же іде не заради чогось. А заради об'єднання нашого народу. Щоб іще раз засвідчити, що ми неділима територія України. Єдиний народ. Незалежно від національності і віросповідання.

Християнство стало поштовхом до розвитку і Русі, і згодом України. І основне, про що просили сьогодні - аби розвиток не припинявся. А країна здобула те, чого прагне.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Я хочу пожелать всем мира. В этот знаменательный день - это главное, что должно быть в нашей стране. Мы поборим эпидемию, все будет хорошо. Но самое главное, чтобы в стране наступил мир. Во всех домах было тепло, уютно и стабильно.

Митрополит Київський та всієї України Онуфрій предстоятель УПЦ: