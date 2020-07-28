У Києво-Печерській Лаврі багатотисячною ходою відзначили День Хрещення Русі [ Редактировать ]
Припинення війни та мир. Саме про це сьогодні у День Хрещення Русі говорили і молилися віряни. Зазвичай цей день у Києві відзначали багатотисячною ходою. А як святкували Цього року - розповість Юлія Жешко.
Понад тисячу років тому відбулась подія, яка змінила хід історії і долю багатьох поколінь українців. Ідеться про Хрещення Русі. Цьогоріч Україна святкує вже 1032 річницю - від дня його звершення.
Центр урочистостей традиційно тут на Печерських пагорбах. Уже о восьмій ранку - в Києво-Печерській Лаврі починається святкова служба. А перед тим - слово предстоятеля Української Православної Церкви.
Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:
Я хочу всіх привітати з Великим днем Хрещення Русі. У цей день рівноапостольний святий князь Володимир хрестив всю Русь. Тоді була Русь зі столицею у Києві. А і значну частину Росії, Білорусі деякі області Польщі. Це свято, яке об'єднало наш народ з Богом.
Свято, яке єднає. Саме так визначають цей день в Українській православній церкві.
І єднає воно не лише вірян. Це історична дата, коли Володимир об'єднав та зміцнив Київську Русь.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
Правитель, людина, яка керує державою повинна турбуватись про народ. І він це зробив. І до сьогодні. Уже багато століть - ми бачимо плоди достойні цього подвига. Наша держава стала із того часу цивілізованою, розвиненою, науковою та економічною.
І вже сучасні політики відзначають: Хрещення Русі поклало початок українському суспільству.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Сегодня для нас - это особенно актуально. Потому что одна из главных заповедей христианства - не убей. И поскольку военный конфликт на востоке пока не завершен - для нас важно чтобы христиане объединились и война наконец, остановилась. И то, что сегодня объявлено перемирие - мы связываем с этим большие надежды. Мы должны сделать все, чтобы это произошло.
Мы такие как мы есть, с такими глазами святящимися - потому что когда-то Бог дал Владимиру просвятить нашу Русь.
Хрещення Русі завжди відзначали з розмахом. Людей, які торік брали участь у Хресній ході - важко було злічити.
Однак, сьогодні в урядовому кварталі столиці порожньо. Вулиці від Європейської площі не перекриті. А на узбіччі не патрулює поліція. Бо Хресний хід цьогоріч не відбувся. В українській православній церкві запевняють, що такі заходи безпеки повністю підтримують.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
І сподіваємось, що наступного року Господь до нас буде милостивий і він пошле ту радість спілкування - щоб пройшов Хресний хід. Він же іде не заради чогось. А заради об'єднання нашого народу. Щоб іще раз засвідчити, що ми неділима територія України. Єдиний народ. Незалежно від національності і віросповідання.
Християнство стало поштовхом до розвитку і Русі, і згодом України. І основне, про що просили сьогодні - аби розвиток не припинявся. А країна здобула те, чого прагне.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Я хочу пожелать всем мира. В этот знаменательный день - это главное, что должно быть в нашей стране. Мы поборим эпидемию, все будет хорошо. Но самое главное, чтобы в стране наступил мир. Во всех домах было тепло, уютно и стабильно.
Митрополит Київський та всієї України Онуфрій предстоятель УПЦ:
Я бажаю, щоб по молитвах Святого князя Володимира ми були єдиними. Щоб ми любили одне одного, терпіли і поважали. І щоб ми були дітьми святого Володимира. Діти його - це ті, хто прийняв у серце віру.
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