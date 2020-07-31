Пограничники Украины и Беларуси начали ежегодную спецоперацию "Зубр". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Она продлится до конца октября. Будут проводиться розыскные, профилактические и другие мероприятия как на пограничных пунктах пропуска, так и вне их.

После подготовительного этапа пока сейчас основной этап операции. В частности, проходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на государственной границе. Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация.

Представители ведомства отметили, что между сторонами происходит регулярный обмен информацией на уровне пограничных отрядов, в том числе и через общей контактный пункт "Житомир-Пинск".

Кроме того, вчера пограничники Беларуси сообщили Государственной пограничной службе Украины о том, что органами Государственного пограничного комитета РБ проводятся мероприятия по усилению пограничного режима на общем участке границы, в т.ч. в рамках совместной специальной пограничной операции "Зубр-2020", путем принятия дополнительных мер контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе.

Также сообщается, что совместные мероприятия украинских и беларуских пограничников происходят на регулярной основе.

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