Білорусь отримала запит від Києва на арешт "вагнеровців" [ Редактировать ]
Мінськ отримав запит від Києва на арешт затриманих бойовиків із групи Вагнера. Це підтвердили в Генеральній прокуратурі Білорусі, повідомляє "Українська правда".
Йдеться про тимчасовий арешт 28 осіб, серед них дев'ятеро українців, яких підозрюють в участи в терористичній організації. Чоловіків затримали минулого тижня за підозрою в підготовці масових заворушень.
Серед них є й ті, що воювали на боці бойовиків на Донбасі.
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