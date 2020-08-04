В Украине запустили флешмоб против насилия. Причиной этому стало избиение девушки в поезде и попытка изнасиловать ее на глазах у сына. Женщины по всей стране пытаются поддержать друг друга своими постами.

В комментариях к истории Луговой, которую она описала в Facebook, женщины начали делиться похожими случаями, которые ранее замалчивали:

"Мою 18-летнюю дочь пьяный сосед по купе схватил на руки и похитил на ночной станции. Проводница едва ее отбила", - написано в комментарии.

"Когда-то ехала в одном купе с тремя мужчинами, которые пили пиво внизу. Проснулась от того, что один из них лапал мою грудь. Не колеблясь, ударила его по лицу. К счастью, он просто отстал", написала еще одна женщина.

"Среди ночи я проснулась от того, что незнакомый мне мужчина в состоянии алкогольного опьянения гладил мои ноги и пытался домогаться. Мне удалось его прогнать. И, к счастью, это не закончилось побоями. Полиция должна быть возвращена в поезда", - поделилась женщина.

Ведущая телеканала "Интер" присоединились к флешмобу. Однако она попыталась обратить внимание общественности и поддержать пострадавших другим способом. Ольга Торнер сделала соответствующую публикацию на своей странице в Instagram, призвав не молчать о насилии.

"Но наполненный большим смыслом флешмоб в итоге начинает превращаться в скопище селфи в красивых позах. А тема насилия на сегодняшний день остается достаточно актуальной, и в то же время, жертвы до сих пор боятся или стесняются об этом говорить вслух! Более трети женщин в мире подвергались насилию, в том числе сексуальному. В некоторых странах показатели насилия со стороны мужа или партнера достигают 70%, а убийства женщин, совершенные близкими людьми, составляют 58% из общего числа, сообщают в ООН", - отметила Ольга Торнер.

Ведущая также отметила, что не стоит бояться говорить о проблеме:

Пришло время изменить ситуацию! Одна из причин возникновения новых случаев насилия - безнаказанность и молчание со стороны жертв. Девушки, не бойтесь говорить, если вам нужна помощь! Вы не одни! Об этом нужно не просто говорить, а кричать и стучаться во все двери, и вам обязательно помогут! Также вы всегда можете обратиться ко мне за советом или просьбой о помощи и я, со своей стороны, постараюсь помочь! Правительство, международные и неправительственные организации должны проводить больше мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к этой проблеме ибо насилие порождает насилие.

Напомним, избитая в поезде Анастасия выложила видео себя избитой. Сейчас девушка находится в больнице. У нее перелом челюсти.