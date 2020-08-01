31 июля в поезде "Укрзализныци" "Мариуполь-Киев" мужчина пытался изнасиловать женщину на глазах у ее маленького сына. Об это пишет сама женщина - Анастасия Луговая на своей странице в Facebook.

Женщина рассказывает, что около трех часов ночи она проснулась от того, что ей наносят сильные удары по голове. Неизвестный пробрался в купе к ней с сыном в одних только трусах. Он прижал ее к койке за горло и продолжал бить. Дальше попытался изнасиловать, но тут проснулся сын женщины и начал кричать, чтобы мужчина не трогал его маму.

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Дальше, по словам Анастасии, мужчина попытался ударить малыша, но женщина сказала, что сделает все угодно, лишь бы тот не трогал ее сына. Тот успокоился, снял трусы и начал целовать ей ноги. Ребенок в этот момент все видел и сильно плакал.

Женщина уговорила мужчину пойти в его купе, чтобы все происходило не на глазах ребенка. Он согласился.

В купе женщина заметила большой нож и подумала, что нет смысла кричать, ведь если он пришел и избил ее, то сможет и зарезать. Но в какой-то момент ее сын снова начал плакать и женщина попросила пойти и усыпить его. Мужчина согласился, но сказал ей вернуться, иначе будет хуже.

Дальше женщина с сыном решили бежать к проводнице вагона за помощью, но она спала и не оказала помощь. Дальше они побежала по вагонам, но никто не спешил им помогать. На помощь пришла лишь проводница другого вагона, которая укрыла их у себя.

К слову, все это время насильник бежал за матерью и ребенком. Начальник поезда приказал задержать его, чтобы передать в полицию в Киеве. В столице насильника таки задержали.

Анастасия выложила на своей странице видео себя избитой. Сейчас девушка находится в больнице. У нее перелом челюсти.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина зверски избил девушку на глазах у прохожих.