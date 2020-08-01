В поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына [ Редактировать ]
31 июля в поезде "Укрзализныци" "Мариуполь-Киев" мужчина пытался изнасиловать женщину на глазах у ее маленького сына. Об это пишет сама женщина - Анастасия Луговая на своей странице в Facebook.
Женщина рассказывает, что около трех часов ночи она проснулась от того, что ей наносят сильные удары по голове. Неизвестный пробрался в купе к ней с сыном в одних только трусах. Он прижал ее к койке за горло и продолжал бить. Дальше попытался изнасиловать, но тут проснулся сын женщины и начал кричать, чтобы мужчина не трогал его маму.
Дальше, по словам Анастасии, мужчина попытался ударить малыша, но женщина сказала, что сделает все угодно, лишь бы тот не трогал ее сына. Тот успокоился, снял трусы и начал целовать ей ноги. Ребенок в этот момент все видел и сильно плакал.
Женщина уговорила мужчину пойти в его купе, чтобы все происходило не на глазах ребенка. Он согласился.
В купе женщина заметила большой нож и подумала, что нет смысла кричать, ведь если он пришел и избил ее, то сможет и зарезать. Но в какой-то момент ее сын снова начал плакать и женщина попросила пойти и усыпить его. Мужчина согласился, но сказал ей вернуться, иначе будет хуже.
Дальше женщина с сыном решили бежать к проводнице вагона за помощью, но она спала и не оказала помощь. Дальше они побежала по вагонам, но никто не спешил им помогать. На помощь пришла лишь проводница другого вагона, которая укрыла их у себя.
К слову, все это время насильник бежал за матерью и ребенком. Начальник поезда приказал задержать его, чтобы передать в полицию в Киеве. В столице насильника таки задержали.
Анастасия выложила на своей странице видео себя избитой. Сейчас девушка находится в больнице. У нее перелом челюсти.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина зверски избил девушку на глазах у прохожих.
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