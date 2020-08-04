Экс-премьер стал участником ТКГ - Кравчук [ Редактировать ]
Украинская делегация в ТКГ продолжает радикально обновляться. Так, к делегации присоединился первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Об этом сообщает 112.ua.
Он сделал это следом за Леонидом Кравчуком, который возглавил украинскую делегацию.
На данный момент Витольду Фокину 87 лет. Он возглавлял украинское правительство в 1990 - 1992 годах. И теперь составит компанию более молодому Леониду Кравчуку (86 лет) на заседаниях ТКГ в Минске.
Ранее Кравчук назвал два возможных компромисса для Донбасса.
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