Украинская делегация в ТКГ продолжает радикально обновляться. Так, к делегации присоединился первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Об этом сообщает 112.ua.

Он сделал это следом за Леонидом Кравчуком, который возглавил украинскую делегацию.

На данный момент Витольду Фокину 87 лет. Он возглавлял украинское правительство в 1990 - 1992 годах. И теперь составит компанию более молодому Леониду Кравчуку (86 лет) на заседаниях ТКГ в Минске.

Ранее Кравчук назвал два возможных компромисса для Донбасса.