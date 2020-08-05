ЦИК передал Кабинету министров предложения, направленные на предотвращение распространения коронавируса во время подготовки и проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, выборы рекомендуется проводить с учетом карантинных ограничений. Избирателей просят иметь при себе личные ручки и защитные маски.

Предложения включают широкий спектр требований по организации противоэпидемических мер на выборах. В частности, во время проведения голосования на избирательных участках, в учреждениях здравоохранения, самоизоляции и во время проведения предвыборной агитации.

К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на участок и выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.

Избирательным комиссиям рекомендуется:

проводить температурный скрининг;

обеспечить разметку и контролировать время пребывания избирателей в помещении;

не допускать скопления людей в помещениях, а также возле входов и выходов;

использовать индивидуальные защитные экраны, защитные очки и тому подобное;

обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, канцелярии, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа;

нанести разметку на полу для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра;

у входа разместить одноразовые перчатки и антисептических средств для рук;

обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;

предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей по месту пребывания, которые находятся на самоизоляции.

Избирателям на участках необходимо:

соблюдать правила безопасности и других рекомендаций, установленных для участников выборов;

минимизировать время пребывания в помещении;

воздержаться от посещения помещений с детьми;

после выхода из помещения оставить одноразовые перчатки, другие одноразовые средства индивидуальной защиты в контейнерах / урнах для использованных средств индивидуальной защиты;

обеспечить наличие личной ручки.

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