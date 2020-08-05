Как будут проходить местные выборы: в ЦИК раскрыли детали [ Редактировать ]
ЦИК передал Кабинету министров предложения, направленные на предотвращение распространения коронавируса во время подготовки и проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.
Так, выборы рекомендуется проводить с учетом карантинных ограничений. Избирателей просят иметь при себе личные ручки и защитные маски.
Предложения включают широкий спектр требований по организации противоэпидемических мер на выборах. В частности, во время проведения голосования на избирательных участках, в учреждениях здравоохранения, самоизоляции и во время проведения предвыборной агитации.
К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на участок и выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.
Избирательным комиссиям рекомендуется:
- проводить температурный скрининг;
- обеспечить разметку и контролировать время пребывания избирателей в помещении;
- не допускать скопления людей в помещениях, а также возле входов и выходов;
- использовать индивидуальные защитные экраны, защитные очки и тому подобное;
- обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, канцелярии, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа;
- нанести разметку на полу для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра;
- у входа разместить одноразовые перчатки и антисептических средств для рук;
- обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;
- предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей по месту пребывания, которые находятся на самоизоляции.
Избирателям на участках необходимо:
- соблюдать правила безопасности и других рекомендаций, установленных для участников выборов;
- минимизировать время пребывания в помещении;
- воздержаться от посещения помещений с детьми;
- после выхода из помещения оставить одноразовые перчатки, другие одноразовые средства индивидуальной защиты в контейнерах / урнах для использованных средств индивидуальной защиты;
- обеспечить наличие личной ручки.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, как будут проходить местные выборы в Украине.
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