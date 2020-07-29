Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы будут проходить с определенными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Выборы запланированы на 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский также отметил, что необходимо продумать механизмы, процедуры и финансирование для того, чтобы обезопасить и дать возможность украинцам свободно голосовать.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком во время проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.

Ранее мы писали, что Зеленский провел кадровые изменения в Антимонопольном комитете.