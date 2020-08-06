Вибух у Бейруті: зросла кількість загиблих та поранених [ Редактировать ]
Зросла кількість загиблих та поранених унаслідок вибуху в порту ліванської столиці Бейрут. Наразі відомо про 137 жертв та 5 тисяч потерпілих. Десятки людей - зникли безвісти. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Хамад Хасан. Унаслідок катастрофи понад 300 тисяч ліванців вимушені залишити свої домівки. За попередніми підрахунками, збитки становлять 5 мільярдів доларів. До Бейрута вирушив президент Франції Емануель Макрон. Велика Британія пообіцяла допомогу у розмірі 5 мільйонів фунтів, ще мільйон євро - від Німеччини. Іран направив до Лівану літак із гуманітарною допомогою.
Карім Хеммати, керівник товариства Червоного півмісяця Ісламської Республіки Іран:
Окрім, життєво необхідних речей, ми відправили до Лівану ще й засоби особистої безпеки, щоби запобігти інфікуванню серед медиків та постраждалих. Коли наша команда прибуде на місце, вона відзвітує, чого не вистачає тамтешнім жителям. І ми організуємо ще один рейс.
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