Зросла кількість загиблих та поранених унаслідок вибуху в порту ліванської столиці Бейрут. Наразі відомо про 137 жертв та 5 тисяч потерпілих. Десятки людей - зникли безвісти. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Хамад Хасан. Унаслідок катастрофи понад 300 тисяч ліванців вимушені залишити свої домівки. За попередніми підрахунками, збитки становлять 5 мільярдів доларів. До Бейрута вирушив президент Франції Емануель Макрон. Велика Британія пообіцяла допомогу у розмірі 5 мільйонів фунтів, ще мільйон євро - від Німеччини. Іран направив до Лівану літак із гуманітарною допомогою.

Карім Хеммати, керівник товариства Червоного півмісяця Ісламської Республіки Іран: