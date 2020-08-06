У японській Хіросімі вшанували пам'ять загиблих унаслідок атомного удару 45-го року. За традицією, рівно о 8:15, коли американський бомбардувальник скинув бомбу, на тому самому місці провели хвилину мовчання, її супроводжували ударами дзвону.

На церемонії був присутній прем'єр-міністр і кілька іноземних дипломатів, публіку на захід не допустили через епідемію коронавірусу. Під час удару по Хіросімі ядерну зброю застосували уперше в історії. Загинули близько 140 тисяч людей. Нині шосте серпня вважається днем боротьби за заборону ядерної зброї.