У японській Хіросімі вшанували пам'ять загиблих [ Редактировать ]
У японській Хіросімі вшанували пам'ять загиблих унаслідок атомного удару 45-го року. За традицією, рівно о 8:15, коли американський бомбардувальник скинув бомбу, на тому самому місці провели хвилину мовчання, її супроводжували ударами дзвону.
На церемонії був присутній прем'єр-міністр і кілька іноземних дипломатів, публіку на захід не допустили через епідемію коронавірусу. Під час удару по Хіросімі ядерну зброю застосували уперше в історії. Загинули близько 140 тисяч людей. Нині шосте серпня вважається днем боротьби за заборону ядерної зброї.
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