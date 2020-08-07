З'явилася інформація, що понад три тисячі тонн нітрату амонію зберігається на території порту Миколаєва. Начебто вантаж доставили з Грузії ще два роки тому, потім на нього наклали арешт через невідповідність якості.

Більше сотні людей загинули, збитки сягають мільярдів доларів, - внаслідок вибуху у Бейруті складів з нітратом амонію.

А ось вже інформація щодо протермінованої селітри з України, яку оприлюднив колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос:

18 вересня 2018 року судно "Тузла" з 3.200 т "простроченої" селітри зайшло у Миколаївський морський порт на 12 причал. Вантаж був заарештований.

За даними місцевих журналістів, до Миколаєва дійсно привезли селітру, термін якої сплив.

Почалося належне за процедурою відвантаження, але екологічною інспекцією було відмовлено в оформленні вантажу. Окрім цього, екоінспекція звернулася до Держспоживслужби області, у митницю, прокуратуру, СБУ та поліцію. Судно пішло, а вантаж залишився лежати в порту.

Ось той самий порт, куди прибув 2 роки тому нітрат амонію, і мав би зберігатися тут до зняття арешту. На територію нас не пускають. Однак переконують: добрива з території гавані вивезли, але куди саме - не знають.

Сергій Пустовой, керівник відділу обробки інформації і обліку вантажів порту:

В конце первого квартала 2019 года груз полностью ушел из порта. В настоящее время остатков селитры, привезенной на теплоходе "Тузла", нет. Куда он отгрузился, это вопрос к судовладельцу.

Поговорити з власниками не вдається.

Руслан має справу із селітрою вже давно, бо використовує її як добриво для зернових більше 10 років. Втім, на його пам'яті жодних небезпечних ситуацій, пов'язаних з використанням аміачної селітри, не було.

Руслан Нерода, фермер:

Селитры мы покупаем и используем больше всего. Селитра дает нам вегитативную массу, растение увеличивается и более активно растет.

Якщо нітрат амонію зберігати за всіма правилами, то небезпеки він не становить, - переконують надзвичайники. В іншому разі термін її використання лише 15 діб. Потім, навіть найменша іскра може спровокувати потужний вибух.

Олександр Шевченко, заступник керівника ГУ з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України у Дніпропетровській області:

Селітра рекристалізується. З неї виділяється газ оксид амонію, який і є причиною того вибуху, який ми бачили у Бейруті. Отой "червоний гриб" - це, насправді, оксид азоту.

Де саме зараз перебувають понад 3 тисячі тонн простроченої селітри, - наразі невідомо. Тож залишається лише сподіватись, що зберігають її згідно з інструкцією.