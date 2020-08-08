Жахливий випадок у місті Кам'янка на Черкащині. Молода жінка довела себе до голодної смерті. Це перша в області смерть від анорексії. Дівчина важила менше 30 кілограмів. До районної лікарні її привезли у напівпритомному стані. Чому трагедії не змогли запобігти - дізнавався Станіслав Кухарчук.

Цими словами досвідчений медик Іван Олійник описує свою першу зустріч з Альоною в палаті реанімації. На момент госпіталізації двадцятисемирічна дівчина важила не більше 30 кілограмів. Через довготривале голодування її організм абсолютно виснажився. Поступово почали відмовляти органи. Дізнатися у неї, що сталося - медики так і не змогли.

Іван Олійник, завідувач відділення анестезіології Кам'янської ЦРЛ:

Її свідомість була сплутана і на одне і те саме запитання протягом декількох годин - вона давала різні відповіді, можливо це через те, що були порушені обміни речовин і харчування мозку. Такі розлади обміну речовин, що вона можливо вже і не могла адекватно сприймати реальність.

Врятувати життя Альони медики не могли - у неї була остання стадія анорексії. В організмі почались незворотні процеси. Фото дівчини ми не показуємо з етичних міркувань.

Та приблизно так Альона Дроботенко виглядала останні місяці свого життя. Чому голодувала - у її батьків ми дізнатися не змогли. Вони в скорботі і відмовляються спілкуватись.

Їхні сусіди неохоче розповідають: родина мало з ким спілкувалась. Про Альону ж кажуть, що завжди була худенькою.

Я з її батьками спілкуюсь, ну а з нею так сильно не був у відносинах. Я її дуже мало і рідко бачив.

Певний час дівчина працювала дитячим психологом районної лікарні, звільнилась два роки тому. Цей факт дивує її колишніх колег по професії, адже до анорексії призводять психологічні проблеми. Люди або женуться за ідеальною фігурою, або мають нервові розлади. За статистикою, 20 відсотків хворих на анорексію помирають.

Любов Жеребньова, психолог:

Цьому складно запобігти інколи тому, що людина, яка власне доходить до цього стану анорексії не така відкрита і комунікабельна, щоб заявляти світу про свої проблеми.

Тож психологи радять уважно стежити за здоров'ям і поведінкою своїх близьких і вчасно звертатись по допомогу до фахівців.