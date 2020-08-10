Кабмин ужесточает контроль за карантином [ Редактировать ]
Контроль за соблюдением карантина в Украине усиливают. Кабинет министров вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидситуации. Об этом сообщает правительственный портал.
Денис Шмыгаль отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина.
По словам премьера, до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц.
Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее.
Премьер подчеркнул необходимость создания системы отслеживания контактных лиц путем опроса.
По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава Кабмина поручил:
- разработать механизм командировки эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидрасследований;
- руководителям ОГА и Министерству здравоохранения активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19;
- Нацполиции ежедневно во время заседания комиссии предоставлять отчетность о проверках по соблюдению карантина;
- Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Дій вдома".
Ранее были названы регионы-лидеры по нарушению карантина в Украине.
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