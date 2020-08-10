На прошлой неделе Специализированная антикоррупционная прокуратура по согласованию с НАБУ приостановила расследование по делу "Роттердам +" из-за отсутствия экспертизы, хотя директор НАБУ Сытник заявлял о многомиллиардных убытках для бюджета, ссылаясь именно на данные экспертизы. СМИ проанализировали заявления Сытника и выяснили, что директор НАБУ также говорил неправду и по другим делам.

Об этом говорится в статье на Depo.ua "Почему НАБУ врет: ТОП-5 неправдивых заявлений Артема Сытника".

"Похоже, что делать громкие ложные заявления является сознательной тактикой директора НАБУ - ведь между заявлением и его опровержением из-за неповоротливости следствия проходят годы, и мало кто вспомнит, что и когда говорил директор НАБУ", - заявляют журналисты. Сообщает "Обозреватель".

Так по делу "Роттердам +" Артем Сытник публично заявлял, что убытки в сумме 15 млрд грн подтверждаются выводами экспертизы, которая якобы есть в материалах дела НАБУ. В свою очередь сторона защиты предоставила выводы 4 украинских государственных и международных исследовательских институтов, которые это опровергли. Информацию об отсутствии выводов экспертизы об убытках в конце июня 2020 подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий. Теперь, через 3,5 года после начала следствия, НАБУ согласовывает с САП закрытие дела именно из-за отсутствия экспертизы, подтверждающей эти обвинения.

Также Артем Сытник заявлял в нескольких интервью, что не продавал участок земли в оккупированном Крыму, который был указан в декларации за 2015-2019 годы, и отрицал любые дальнейшие действия по его отчуждению с января 2015 года". Однако СМИ опубликовали документальные подтверждения, что этот земельный участок был продан Сытниками в 2017 году, были уплачены налоги в бюджет РФ, а главный свидетель по делу о коррупции Сытника Николай Надейко рассказывал в интервью, как встречал по просьбе директора НАБУ людей с деньгами из оккупированного Крыма, которые привезли деньги за проданный участок и ночевали у Сытника.

12 февраля на заседании антикоррупционного комитета ВР и в последующих интервью Сытник опроверг заявление Главного раввина Украины Моше Реувен Асмана о нелегальном прослушивании НАБУ синагоги в деле Логвинского. Раввин в свою очередь обвинил директора Национального антикоррупционного бюро во лжи и утверждал, что у него есть документы, доказывающие факт прослушивания, и он их предоставил Сытнику. Позже ЕСПЧ в своем решении по делу заявил о незаконном скрытом наблюдении НАБУ по делу Логвинского и давлении на свидетелей.

Также Сытник сказал неправду относительно переписки обвиняемых по делу Гладковского и "Укроборонпрома" и детективов НАБУ. Сытник заявил, что в документах, переданных Генеральной прокуратурой Украины в НАБУ, этой переписки не было. Однако СМИ опубликовали документы, подтверждающие, что НАБУ на самом деле получило упомянутые материалы переписки, что подтверждено подписью начальника детективов Андрея Калужинского. Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что Сытник был осведомлен о противоправных действиях своих подчиненных.

Ложью были и заявления Сытника во время выступления на заседании парламента, где он публично опроверг информацию о наличии у агента НАБУ "Катерины", обвиняемой по делу о провокации дачи взятки чиновнице миграционной службы, элитных домов и авто, оформленных на ее близких родственников. Однако СМИ обнародовали документы, подтверждающие, что элитная недвижимость и дорогие автомобили действительно принадлежат ближайшим членам семьи сотрудницы НАБУ.