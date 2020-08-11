В Умани расчитывают на прибытие в город от 5 до 10 тысяч паломников, которые будут праздновать еврейский Новый год Рош-ха-Шана.

Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По информации, госкомиссия поручила МИД усилить коммуникацию по информированию иностранцев об ограничениях, действующих в Украине, МВД усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана, Госпогранслужбе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае неарушения карантина.

Отмечается, что украинские христиане и мусульмане не устраивали массовых мероприятий во время религиозных праздников.

Ранее мы писали, что МИД Украины сделал заявление о том, что хасидам не разрешат проводить паломничество в Умань.