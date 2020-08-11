У голливудской актрисы Анджелины Джоли разгорелся не шуточный скандал с частным судьей - Джоном У. Аудеркерком, который ведет бракоразводный процесс Джоли и Питта. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, причиной конфликта и желания Джоли - отстранить этого судью от дела стало то, как утверждает сама Джоли - якобы судья имел деловые отношения с одним из адвокатов Питта, однако скрыл это от других участников судебного процесса.

Стоит отметить, что в 2019 году брак между Джоли и Питтом разорвали, но знаменитости не смогли прийти к согласию относительно раздела имущества и опеки над детьми.

В ходатайстве защиты Джоли говорится, что адвокат актера якобы действовал на благо финансовых интересов Аудеркерка.

Читайте также Анджелина Джоли сделала шокирующее признание

Важно, что по данным издания, которое ссылается на собственные источники, стало известно, что такой манипуляцией Джоли хочет выиграть время.

Актриса убеждена, что вердикт судьи будет не в ее пользу. Таким образом, Джоли хочет получить полную опеку над наследниками и алименты от бывшего мужа.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, а в 2019-м уже расторгли брак. Звездная пара воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 11-летних близнецов Нокса и Вивьен Джоли-Питт.

Ранее мы сообщали, что Анджелина Джоли сделала шокирующее признание.

Читайте также, папарации сняли как Анджелина Джоли прогулялась по знойному Лос-Анджелесу в свитере.