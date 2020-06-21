Голливудская актриса Анджелина Джоли, спустя длительное время после бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, решила озвучить по истине реальную причину их развода с актером. По словам актрисы, она сделала это ради благополучия семьи. Об этом пишет издание Vogue, которому Джоли дала интервью.

Я рассталась с ним ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. И по сей день сосредоточена на благополучии детей. Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети увидели ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю сыновьям и дочерям о том, что у них есть своя правда, что нужно думать своей головой. По правде говоря, мои дети – это шесть очень смелых и сильных молодых людей

Стоит отметить, что несколько лет экс-супруги не могли прийти к компромиссу в вопросе опеки над детьми. Бракоразводный процесс пары начался в 2016 году.

Сейчас же между Анджелиной и Брэдом установились хорошие отношения. Как известно, у Джоли и Брэда Питта трое родных детей, а также трое приемных.

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