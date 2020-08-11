Хто намагався підірвати суддю районного суду Прикарпаття [ Редактировать ]
На Прикарпатті ледь не підірвали суддю Богородчанського районного суду. Розтяжку із гранатою встановили на дверях гаража. Вона мала вибухнути, коли б відкрилися ролети, але пристрій не спрацював.
Основна версія слідства - професійна діяльність судді. Продовжить Жанна Дутчак.
В цьому будинку проживає із сім'єю суддя Богородчаснького районного суду. Напередодні зранку чоловік, як звичайно, зайшов в гараж, відчинив пультом двері і почав виїжджати. Як раптом почув незвичний звук. Вийшовши із машини, побачив на дверях підвішену гранату.
Суддя викликав правоохоронців. Вибухотехніки підтвердили: на дверному ролеті і справді прикріплена ручна граната дистанційної дії Ф-1.
Денис Кравченко, заступник начальника слідчого управління ГУ НПУ в Івано-Франківській області:
Було розраховано так що при виїзді автомобіля під час відкриття воріт, а людина відкриває ворота в приміщення гаражу безпосередньо перед тим як виїжджає то водій мав би знаходитися в приміщенні гаражу.
Судді неабияк пощастило, кажуть поліцейські. Чоловік народився в сорочці. Адже радіус ураження цієї гранати до кількох десятків метрів.
Денис Кравченко, заступник начальника слідчого управління ГУ НПУ в Івано-Франківській області
Не вибухнула з причин невідомих, то вже покаже експертиза. Кустарний пристрій який мав би спрацювати чому він не спрацював пояснять в подальшому експерти. Граната досить потужна.
Усе що наразі відомо про суддю - що це Олег Шишко. Йому близько сорока років. Останні сім років працює в Богородчанському районному суді. Поспілкуватися з ним нам не вдалося. Від будь-яких коментарів відмовилися і його рідні.
Скажіть, будь ласка, чи є пан Олег? - Ні немає. - Чи міг би хтось до нас спуститися? - Я ніякі коментарі не даю. До побачення.
Більш говіркими виявилися колеги Олега Шишка. Голова Івано-Франківського апеляційного суду розповідає: за кілька десятків років роботи в судовій системі, такого випадку не пригадує. Переконаний, це пов'язано із професійною діяльністю. Про інцидент уже повідомили у вищу раду правосуддя.
Богдан Гриневецький, голова Івано-Франківського апеляційного суду:
Наш апеляційний суд часто до них відправляє дуже складні резонансні справи. Цілком що можна припустити що по одній із них і стався такий жахливий випадок. У нас люди є абсолютно неврівноважені. Може бути навіть за те, що суддя присудив аліменти.
Професійна діяльність - головна версія і у правоохоронців. Тим часом, сусіди розповідають - це вже не перший випадок, коли судді погрожують. Два роки тому його будинок обікрали.
Леся, сусідка:
Пограбування було. Ми тоді з чоловіком були в лікарні. Але казали сусіди, ну і Олег розказував, що погрожували. Пригрожували йому.
За фактом посягання на життя судді відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
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