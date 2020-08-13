Ключі від нових помешкань сьогодні вручили всім сім'ям, які постраждали від вибуху газу в будинку на столичних Позняках. Нагадаю, у дев'ятиповерхівці було зруйновано сорок квартир. Внаслідок трагедії загинули п'ятеро людей.

Володимир Зеленський, президент України:

Я хочу привітати всіх людей, які нарешті сьогодні отримали квартири, я вдячний нашій команді, яка дуже швидко спрацювала, я вважаю, що на жаль через цей вибух ми не можемо повернути рідних деякім сім'ям, які їх втратили через цю подію, але ми те що обіцяли, зробили, я вважаю, що чим відрізняється нормальна влада від ненормальної мені здається відрізняється в тому, що нормальна влада пам'ятає, що коли вона ще була не владою, коли була звичайними людьми і коли в будь-який бюрократичний процес ти попадаєш і повинно оформлювати купу якихось документів, вони дуже в лапках важливі, але довгий процес і навіть коли людина знає, що все - вона завтра отримає квартиру, проходить рік-два-три. Тому я вдячний нашій команді, що ми не просто зробили те, що обіцяли, а зробили це дуже швидко. Обіцяли до кінця літа, ми це зробили. Зараз всі отримали нарешті нові квартири, в нових будинках, далі мені здається, що це обов'язок місцевої влади зробити ремонти, щоб дійсно людям було дуже комфортно і запрошуйте на новосілля.