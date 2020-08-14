В пятницу, 14 августа, Lida Lee презентовала свой клип на сингл "Достопримечательность". Продюсером стал Monatik Corporation, это его первая подопечная. Девушку многие узнали благодаря проекту "Голос країни".

Режисером клипа стала Таня Муиньо.

Стилистика видео "Достопримечательность" пропитана эстетикой коллекций Ив Сен-Лоран, который перевернул мир моды в 1960-х и 1970-х своим новаторским сочетанием мужского и женского, высокого и низкого, классического и авангардного. Именно эта подача очень близка Лиде Ли.

Съемки проходили в Одесском театре оперы и балета. Кстати, Forbes включил это здание в перечень самых необыкновенных достопримечательностей Европы. По легенде, главного архитектора лишили зрения, чтобы он не смог создать ничего красивее.

Сама артистка признается, что очень важно прививать любовь к своим культурным ценностям, открывать их заново и влюблять в них весь мир. Именно поэтому клип хочется пересматривать множество раз, рассматривая красоту в деталях.

Ранее MONATIK в клипе превратил прошлое в будущее.