У Києво-Печерській Лаврі відзначили Медовий Спас [ Редактировать ]
Перший Спас сьогодні відзначили і в Києво-Печерській Лаврі. Через карантинні обмеження - літургія відбувалася просто неба біля Успенського собору. На Богослужінні була і наша Ірина Розова.
З самого ранку до Києво-Печерської Лаври прийшли сотні вірян. Сьогодні, знаний у народі Перший або Маковий Спас, відзначають освяченням меду, фруктів і духмяних маковійчиків.
Оксана, вірянка:
Это все 12 трав, которые нужно собирать, сушить и потом использовать как оберег в квартире калина, мак, чернобрывци, мята, пшеница есть, рожь
Православна Церква цього дня у молитвах згадує винесення Животворящого Хреста Господнього та вшановує пам'ять мучеників Старого Завіту - святої родини Маккавеїв, які постраждали у другому столітті до Різдва Христового від язичницького царя. Соломонію із сімома синами цар примушував їсти свинину, а коли Ті відмовилися, віддав на муки.
Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:
Этот праздник учит нас, дорогие братья и сестры быть твердым в вере, не поддаваться никаким шантажам. Сегодня те же самые времена, когда люди под видом благодеятельной независимости к Богу ищут пути, стараются всячески изменить учение и устрой Церкви, предлагая те же самые испытания, которые Дьявол предложил мученикам Макковеям им не только Макковеям. И сегодня продолжается насилие над человеком, чтобы человек потерял Бога, потерял веру.
Після Богослужіння цього дня освячують воду, мед і плоди нового врожаю.
Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:
Для того, чтобы это нам было в радость, во здравие, и ко гда мы все это будем делать, у нас будет другой смысл жизни. Господь никогда человека не оставляет, если человек не оставляет самого Господа. Поэтому мы должны всегда помнить о том, что Бог близок с нами, если мы с ним, что Бог ниспосылает все и плодоношения земли и все что необходимо.
І як зазвичай, у Києво-Печерській Лаврі почався щорічний ярмарок.
У нас є гречка липа, лісове різнотрав'я, польове, у нас є пасіки таки що кочують, ми постіно їх возимо, до речі возимо також на екополя.
Мед тут на будь-який смак - з усієї країни. А його якість організатори виставки перевіряють особливо прискіпливо. Працюватиме виставка до 23 серпня.
Михайло Тафічук, організатор виставки:
На виставці можна подати записки про своїх рідних, близьких в православні монастирі та храми. У зв'язку з карантинними обмеженнями виставка буде проходити тільки на відкритому просторі. Організатори просять людей соблюдати карантинні норми, одягати масочки й також соблюдати соціальну дистанцію.
А ще у православних християн сьогодні розпочався суворий Успенський піст. І це останній із багатоденних у році. Він триватиме два тижні та завершиться в день Успіння Пресвятої Богородиці.
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