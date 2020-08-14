Перший Спас сьогодні відзначили і в Києво-Печерській Лаврі

Перший Спас сьогодні відзначили і в Києво-Печерській Лаврі. Через карантинні обмеження - літургія відбувалася просто неба біля Успенського собору. На Богослужінні була і наша Ірина Розова.

З самого ранку до Києво-Печерської Лаври прийшли сотні вірян. Сьогодні, знаний у народі Перший або Маковий Спас, відзначають освяченням меду, фруктів і духмяних маковійчиків.

Оксана, вірянка:

Это все 12 трав, которые нужно собирать, сушить и потом использовать как оберег в квартире калина, мак, чернобрывци, мята, пшеница есть, рожь

Православна Церква цього дня у молитвах згадує винесення Животворящого Хреста Господнього та вшановує пам'ять мучеників Старого Завіту - святої родини Маккавеїв, які постраждали у другому столітті до Різдва Христового від язичницького царя. Соломонію із сімома синами цар примушував їсти свинину, а коли Ті відмовилися, віддав на муки.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:

Этот праздник учит нас, дорогие братья и сестры быть твердым в вере, не поддаваться никаким шантажам. Сегодня те же самые времена, когда люди под видом благодеятельной независимости к Богу ищут пути, стараются всячески изменить учение и устрой Церкви, предлагая те же самые испытания, которые Дьявол предложил мученикам Макковеям им не только Макковеям. И сегодня продолжается насилие над человеком, чтобы человек потерял Бога, потерял веру.

Після Богослужіння цього дня освячують воду, мед і плоди нового врожаю.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:

Для того, чтобы это нам было в радость, во здравие, и ко гда мы все это будем делать, у нас будет другой смысл жизни. Господь никогда человека не оставляет, если человек не оставляет самого Господа. Поэтому мы должны всегда помнить о том, что Бог близок с нами, если мы с ним, что Бог ниспосылает все и плодоношения земли и все что необходимо.

І як зазвичай, у Києво-Печерській Лаврі почався щорічний ярмарок.

У нас є гречка липа, лісове різнотрав'я, польове, у нас є пасіки таки що кочують, ми постіно їх возимо, до речі возимо також на екополя.

Мед тут на будь-який смак - з усієї країни. А його якість організатори виставки перевіряють особливо прискіпливо. Працюватиме виставка до 23 серпня.

Михайло Тафічук, організатор виставки:

На виставці можна подати записки про своїх рідних, близьких в православні монастирі та храми. У зв'язку з карантинними обмеженнями виставка буде проходити тільки на відкритому просторі. Організатори просять людей соблюдати карантинні норми, одягати масочки й також соблюдати соціальну дистанцію.

А ще у православних християн сьогодні розпочався суворий Успенський піст. І це останній із багатоденних у році. Він триватиме два тижні та завершиться в день Успіння Пресвятої Богородиці.