Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как в 2014 году неизвестные подожгли и его автомобиль, который стоял неподалеку от дворца "Украина" в Киеве. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Такой пост президент сделал в связи с поджогом авто журналистов "Схем".

В декабре 2014-го неподалеку от Дворца "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы". Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне.

В то же время Зеленский рассказал о том, что в период его творчества их коллективу неоднократно угрожали, поэтому он не допустит подобных выпадов в период своего президентства.

И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" - до прослушивания, слежки, реальных преград и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, каково это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти влекла за собой преследование или запугивание.

На событие уже оперативно отреагировала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Сказала, что такие случаи недопустимы и будет открыто уголовное производство, а виновных найдут и накажут. О том же вскоре заявил и сам Зеленский.

Ранее экс-глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о поджоге своего электрокара Tesla.