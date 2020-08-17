Крижаний покрив Гренландії розтанув до точки неповернення [ Редактировать ]
Крижаний покрив Гренландії розтанув до точки неповернення. Про це заявляють науковці з Університету штату Огайо. За їхніми словами, льодовик продовжить танути навіть якщо людство зупинить кліматичну кризу.
Щорічно Гренландія скидає понад 280 мільярдів тонн льоду. Тож дослідники прогнозують, що рівень Світового океану до кінця століття зросте на метр. Це означає підтоплення прибережних американських штатів та деяких острівних держав.
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