Ангела Меркель обговорить ситуацію у Білорусі з російським президентом [ Редактировать ]
Під час свого візиту на один із мінських заводів Олександр Лукашенко заявив, що йому телефонувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Буцімто вона з президентом Литви хочуть із ним поговорити. На що Лукашенко сказав, мовляв - не треба мене нахиляти ні з Заходу, ні зі Сходу".
Втім у німецькому уряді його слова вже спростували: жодних телефонних розмов із дня виборів між політиками не було. Сьогодні Меркель має намір обговорити ситуацію у Білорусі з російським президентом - про це повідомила прес-служба очільника Литви.
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