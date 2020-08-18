Під час свого візиту на один із мінських заводів Олександр Лукашенко заявив, що йому телефонувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Буцімто вона з президентом Литви хочуть із ним поговорити. На що Лукашенко сказав, мовляв - не треба мене нахиляти ні з Заходу, ні зі Сходу".

Втім у німецькому уряді його слова вже спростували: жодних телефонних розмов із дня виборів між політиками не було. Сьогодні Меркель має намір обговорити ситуацію у Білорусі з російським президентом - про це повідомила прес-служба очільника Литви.