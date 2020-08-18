"Коллаборация" известных автоконцернов разработает электромобиль [ Редактировать ]
Фото: Pikabu
Автопроизводители Volkswagen и Ford в сотрудничестве создадут электромобиль.
Об этом пишет DW.
По информации, Volkswagen инвестирует 1 миллиард долларов в процесс разработки электрокара. Автомобили Ford в сотрудничестве с немецким брендом будут производиться с 2023 года.
Отмечается, что прибыль от проекта оценивают приблизительно в 10-20 миллиардов долларов.
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