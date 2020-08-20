Чотири нових ділянки розведення погодила Тристороння контактна група за участи України, ОБСЄ та Росії. Домовились і щодо 20 ділянок розмінування. Про це заявили в Офісі президента.

Там кажуть, досягли прогресу і в питанні звільнення утримуваних осіб. Леонід Кравчук, який очолював групу перемовників, проситиме Верховну раду розглянути - чи відповідає постанова про місцеві вибори Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Голосування має відбутися 25 жовтня. Та чи відповідає постанова про вибори - Мінським угодам.

Сам закон передбачає проведення місцевих виборів в ОРДЛО після виведення іноземних військ та поновлення контролю над кордоном.