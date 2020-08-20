Людина-легенда, великий українець та науковець зі світовим ім'ям. Він один із тих, хто відкрив Україну світові. А його винаходи в основі багатьох сучасних розробок. Борис Євгенович Патон. Президент Національної Академії наук України. Яким він був - допоможе згадати Ігор Левенок.

Його називають людина-епоха. Батько навчив його цінувати життя, а ще більше роботу. Колись про це журналістам розповідав сам Борис Патон.

По-моему, принцип должен заключаться в том, чтобы не быть сухарем. В науке. Я на своем жизненном опыте убедился в том, что без юмора в науке жить невозможно.

Він продовжив справу свого батька, відомого інженера та мостобудівника Євгена Патона. У воєнні роки вони разом працювали над розробкою танка Т-34. І саме вони, перші в світі, винайшли метод зварювання броньованої сталі. А вже після війни його батько працював над розробкою свого життя. Відомого всім киянам мосту через Дніпро.

Михайло Згурівський, ректор Київського політехнічного інституту:

Батько Євген Оскарович почав працювати в КПІ з 1905 року. Тут він уперше застосував електрозварювання для будівництва мостів. Звідти вийшов його славний Інститут електрозварювання.

Михайло Згурівський ректор Київського політехнічного інституту:

На його справах і на справах його батька навчалися покоління київських політехніків. Вони вважали за честь бути учнями і наступниками великих Патонів.

Відкриття Патона-молодшого здивували світ. Він довів - зварювання у космосі та під водою можливе. А одного разу вчений сильно травмувався і потрапив до лікарні. І перед операцією Борис Євгенович раптом збагнув. Зварювати можна не лише метал, а й живі тканини.

Ігор Кривцун заступник директора інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України:

С помощью этих технологий, созданных под руководством Бориса Евгеньевича, выполняеться в год более двадцати тысяч операций, которые существенно повысили выживаемость, снизили сроки выздоровления, снизили кровопотери.

Іще за життя перед будівлею Національної академії наук України Борису Патону встановили бронзове погруддя. Це сталося у 1982 році після того, як вчений вдруге отримав звання Героя Соцпраці. Сам Борис Патон неодноразово просив демонтувати цей пам'ятник. Втім його клопотання не задовольнили.

Президент Національної академії наук, Герой України - Борис Патон помер на сто другому році життя. Науковець мав захворювання серцево-судинної системи. Національну академію наук України Борис Патон очолював із 1962 року. І був одним із найстарших академіків у світі. Поховають академіка, очевидно, на Байковому кладовищі, де покояться його батько, мати й дочка.