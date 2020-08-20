Паломники, залишайтеся вдома. Святкування Рош га-Шана, на яке щорічно приїжджають десятки тисяч хасидів під сумнівом через коронавірус. Міський голова Умані, куди прибувають прочани протестує, Кабмін теж рекомендує утриматися від подорожей, щоб уникнути ще більшого спалаху епідемії.

А от хасиди кажуть, не приїхати не можуть, і обіцяють дотримуватися всіх протиепідемічних норм. Для цього розробили план святкування. Тож, що чекає на Рош га-шана цього року - у наступному матеріалі.

Із першого погляду на цю вулицю складно одразу сказати, де перебуваєш, - в Україні чи в Ізраїлі. Усі вивіски на ідиш та івриті. Та й серед місцевих рідко почуєш українську. Це Умань - один із центрів хасидизму. Кожної осені сюди з'їжджаються десятки тисяч прочан на святкування Рош га-Шана - юдейського нового року. На могилу Рабі Нахмана - засновника хасидизму, який заповів щороку відвідувати місце його поховання.

Елі Хешер, рабин:

Он сказал, чем больше людей, которые в меня верят, приедут на эту могилу чтоб вместе молиться на этом празднике - я больше и больше смогу заботится о том чтобы подарить всему миру хороший год, именно для этого люди сюда приезжают.

Та як цього року поєднати масовий приїзд хасидів і карантин? Аби уникнути поширення коронавірусу, в громаді розробили спеціальний план.

Ірина Рибницька, юрист благодійного фонду ім Рабі Нахмана:

Предполагается разделение синагог в обязательном порядке на части, с максимальным соблюдением социальной дистанции, предполагается распределение маршрутов в том числе на могиле, которая является основным местом посещения паломников по маршрутом передвижения, и с ограничением пребывания определенного количества людей в помещении единовременно, естественно санитарные обработки проходят постоянно и беспрецендентно, при этом предполагается контроль температуры и обязательное ношение масок даже во время молитвы.

Зібрали 300 тисяч доларів, щоб розгорнути тимчасову лікарню - і, за необхідності, оперативно допомагати паломникам і місцевим.

Хаїм Хазін, 10 років живе в Умані:

Приезжают сюда на Рош Хашана 26 врачей на самый высокий уровень из Израиля. Привезли, я знаю, три искусственные машины, которые дают дыхание, чтоб засовывать. Уже три такие машины уже есть, самый крутые и самое хорошие машины. Будем работать во время Рош Ха-Шана, если у хасидов будут какие-то проблемы - их будут спасать именно там.

У громаді вважають, що приїзд паломників вигідній і для України: у середньому кожен хасид за час свят витрачає дві тисячі доларів. А Благодійний фонд, який об'єднує сповідників цієї течії юдаїзму по всьому світу, планує інвестувати в Умань мільйони доларів.

Натан Бен Нун, президент міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана:

Плануємо вкласти дуже багато грошей у розвиток Умані. Хочемо інвестувати 100 мільйонів доларів. А це значить - будуть нові робочі місця, збільшиться купівельна спроможність, думаємо навіть фінансувати будівництво аеропорту в Умані, різних під'їздів сюди - все що має бути в нормальному туристичному місті.

Та міський голова Умані поки що непохитний. Він категорично проти приїзду хасидів цього року, погрожує встановити на в'їзді у місто блокпости і просить про заборону від влади.

Уряди України та Ізраїлю спільно закликали прочан утриматися від поїздки. Та це лише рекомендація. А все, що не заборонене - дозволене. Тож хасиди таки збираються в Умань. Щоправда, приїде їх значно менше, ніж зазвичай.