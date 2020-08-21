В Украине увеличивается количество случаев коронавируса [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 2106 новых инфицированных COVID-19.
Об этом сообщает СНБО.
Так, в Украине 100 643 случаев коронавирусной инфекции, при этом, более 51 тысячи выздоровевших и более 2,1 тысячи смертей.
Отмечается, что больше всего зараженных во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Харьковской областях и в Киеве. Последние несколько недель ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, растет количество зараженных.
Читайте также, на территории Украины изменилась ситуация с зонами карантина. Новые изменения официально вступят в силу с 24 августа.
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