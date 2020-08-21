На Львівщині поліцейські викрили псевдореабілітаційний центр, де під виглядом лікування від алко- та наркозалежності, незаконно утримували людей.

Заклад створили у приватному будинку одного з сіл Жовківського району. За місяць перебування пацієнтів родичі платили по 10 тисяч гривень. Натомість жодних дозвільних документів на таку діяльність зловмисники не мали. Тепер встановлюють усіх причетних до злочину.

Олена Костовська, заступник начальника відділу розслідування злочинів: