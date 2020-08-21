Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын болел коронавирусом. Он лечился вместе со своей мамой - женой президента Еленой Зеленской.

Об этом заявил президент на брифинге.

Зеленский сказал, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.

"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - заявил он.

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