Сын Зеленского переболел коронавирусом [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын болел коронавирусом. Он лечился вместе со своей мамой - женой президента Еленой Зеленской.
Об этом заявил президент на брифинге.
Зеленский сказал, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.
"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - заявил он.
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