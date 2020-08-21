Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення. Відповідні документи Холодницький виклав у Facebook. На підставі цієї заяви Генпрокурор Ірина Венедіктова видала наказ про звільнення Холодницького з посади керівника САП, яке Холодницький очолював з кінця 2015 року.

Він не уточнив причин, через які вирішив звільнитися, але зазначив, що за час його каденції змінилось 4 генпрокурори, і "кожен з яких у свій власний спосіб хотів створити режим підзвітності САП".