До Дня прапору над Києвом підняли найбільший національний стяг України [ Редактировать ]
Рекорд напередодні Дня прапору. Над Києвом піднімуть найбільший національний стяг України. Церемонія має розпочатися за кілька хвилин неподалік монумента "Батьківщина мати".
Ось-ось має розпочатися церемонія підняття найбільшого головного Державного прапора України. Тут, на київських пагорбах, розташували флагшток висотою 90 метрів, аби прапор було видно з усіх куточків Києва.
Розмір полотнища - рекордні 16 м на 24 метри. До флагштоку прапор несли ветерани війни на Донбасі. Серед гостей церемонії - наші спортсмени, митці, дипломати.
Насправді, нам пощастило - ми встигли побачити репетицію церемонії підняття прапора і були вражені. У променях сонця, яке ось-ось сховається за пагорбами, наш блакитно-жовтий стяг виглядає просто неймовірно. Я навіть затамували подих поки дивилася на цю красу.
Ось там на пагорбі за флагштоком висадили квіти у формі Герба України. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, меморіал відкрили на гроші меценатів. Підняття приурочили до Дня прапора, який усі ми святкуватимемо вже завтра.
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