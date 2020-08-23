В Украине уменьшилась заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в Украине зарегистрировали 1987 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает СНБО.
Так, за время пандемии в Украине подтвердили уже 104 958 случаев болезни. Выздоровели 51 735 человек, при этом от болезни погиб 2271 человек (27 - за минувшие сутки).
Отмечается, что наибольшее количество заболевших находятся в Киеве (307), Черновицкой (213) и Ивано-Франковской (174) областях.
Ранее мы писали, что коронавирус установил антирекорд на территории Украины. С начала пандемии в Украине выявили 102 971 случай коронавирусной инфекции.
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