По состоянию на 9:00 субботы, 22 августа, медики выявили 102 971 случай COVID-19 в Украине. За минувшие сутки зафиксировали 2 328 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Читайте также ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от коронавируса

Всего с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 2 244 человека (+37). 51 735 человек выздоровели (+657). 48 992 человека болеют.

Ранее сообщалось, что в Украине изменились "коронавирусные" зоны.

Также мы писали о том, что Польша начала производство лекарств от коронавируса.