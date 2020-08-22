Коронавирус в Украине установил новый антирекорд [ Редактировать ]
По состоянию на 9:00 субботы, 22 августа, медики выявили 102 971 случай COVID-19 в Украине. За минувшие сутки зафиксировали 2 328 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 2 244 человека (+37). 51 735 человек выздоровели (+657). 48 992 человека болеют.
Ранее сообщалось, что в Украине изменились "коронавирусные" зоны.
Также мы писали о том, что Польша начала производство лекарств от коронавируса.
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