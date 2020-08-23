Сьогодні Україна - без коронавірусних рекордів. За добу лікарі підтвердили трохи менше, ніж 2 тисячі нових випадків COVID-19. Серед цих хворих: 159 дітей та 88 медиків.

Та рекордну статистику все ж додала столиця. У Києві понад 300 нових випадків - найбільше за весь час епідемії. В анти-лідерах також Чернівецька, Івано-Франківська та Харківська області.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: