COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Сьогодні Україна - без коронавірусних рекордів. За добу лікарі підтвердили трохи менше, ніж 2 тисячі нових випадків COVID-19. Серед цих хворих: 159 дітей та 88 медиків.
Та рекордну статистику все ж додала столиця. У Києві понад 300 нових випадків - найбільше за весь час епідемії. В анти-лідерах також Чернівецька, Івано-Франківська та Харківська області.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми фіксуємо зростання кількості захворівших практично по всіх регіонах нашої країни, у більшості регіонів. Якщо подивитися на наш базовий показник, який складає 40 на 100 тисяч населення, нововиявлених випадків за 14 днів, то виходить, що сьогодні на ранок цей показник перевищений вже у 17 регіонах України, тобто в 17 областях.
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