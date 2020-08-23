Володимир Зеленський передав ЗСУ військову техніку та озброєння [ Редактировать ]
Військову техніку та озброєння до підрозділів Збройних сил України сьогодні привіз президент Зеленський. Під час передачі він зазначив, що незважаючи на епідемію, видатки на оборонну сферу залишилися незмінними.
Володимир Зеленський, президент України:
Збройні сили України здобули унікальний досвід, на якому буде триматися наша оборона найближчі десятиліття. Водночас ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов'язково має бути сучасне озброєння та техніка. Саме тому загальний ресурс на національну безпеку й оборону у порівнянні з минулим роком збільшено майже на 28 мільярдів гривень.
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