Подробиці трагічного вибуху в гуртожитку навчального центру "Десна". Там загинув молодий військовик. Ще троє людей постраждали: це військовослужбовці і цивільна дівчина.

На місці події досі працюють правоохоронці та вибухотехніки. Що відомо на цю годину?

Вибиті шибки вікон, уламки скла просто на асфальті. Такий вигляд має одна з кімнат гуртожитку військ навчального центру "Десна", де вчора стався вибух. Загинув один військовик. Постраждали ще двоє та цивільна дівчина, яка прийшла в гості до одного з вояків. Зараз усі в лікарні у важкому стані.

Вибух стався на другому поверсі одного з корпусів гуртожутку. Олег - очевидець трагедії. Один з тих, хто був у той час у будинку.

Олег Грицун, очевидець:

Я находился в соседнем здании и услышал взрыв. Услышал падающие стекла. Я вышел, к окну подошел, вижу: все люди бегут. Выбежали со здания с товарищами, смотрим - люди суетятся, вынесло стену. Было понятно, что произошел взрыв. И все. Мой товарищ сразу побежал в госпиталь вызвать машину.

Як виявилося, невідомий предмет вибухнув на території військового містечка, де живуть саме військові-контрактники, а також цивільні особи. Тому не дивно, що в гості до вояків завітала 18-річна місцева дівчина.

Віктор Ніколюк, начальник 169 навчального центру "Десна":

І жінки проживають і чоловіки проживають. Відвідувачі можуть приходити, звичайно, до них і вдень, тобто з 8 до 20 години - будь ласка, ніхто не заперечує.

За попередніми даними, трагедія сталася у позаслужбовий час - приблизно о пів на шосту вечора. Як у гуртожиток потрапив вибуховий пристрій, досі не відомо. Це - одне з головних питань, які зараз з'ясовують правоохоронці.

Віктор Ніколюк, начальник 169 навчального центру "Десна":

Ймовірно, це граната РГД-5. Але поки не буде достеменно відома експертиза, яку проходять вибухотехніки - поки нічого стверджувати не будемо. Причина вибуху - це, звичайно, нехтування заходами безпеки зі сторони військовослужбовців. Це однозначно.

Зараз поліція встановлює всі обставини трагедії, відкрила кримінальне провадження за статтею "убивство".