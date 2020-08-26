Федеральный суд Лос-Анджелеса выдал санкцию на арест гражданина России по обвинению его в организации сговора и участие в киберпреступлениях.

Об этом пишет пресс-служба Минюста США.

Так, 27-летний гражданин РФ вместе с предполагаемыми сообщниками в период с 15 июля по 22 августа 2020 года пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании из Невады, с помощью которого он якобы планировал загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему предприятия.

Отмечается, что Евгений Крючков хотел загрузить в программу одной из компаний вредоносное программное обеспечение.

Ранее мы писали, что ЕС ввел санкции против России за киберпреступность. В список попали главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС России и четверо граждан России.